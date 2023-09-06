Махонин Владимир Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перова (Махонина) Евдокия Владимировна
Мать ребёнка: Неизвестно Возможно Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ельникова (Махонина) Полина Владимировна
Мать ребёнка: Неизвестно Возможно Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Махонин Иван Владимирович
Мать ребёнка: Неизвестно Возможно Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дранькова (Махонина) Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Неизвестно Возможно Екатерина
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Сырмолотова (Махонина) Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Неизвестно Возможно Екатерина
Рождение ребёнка
07.01.1921
Дочь: Быковская (Махонина) Анна Владимировна
Мать ребёнка: Неизвестно Возможно Екатерина
Смерть
Неизвестно