Махонин Владимир Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махонин Владимир Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перова (Махонина) Евдокия Владимировна

Мать ребёнка: Неизвестно Возможно Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ельникова (Махонина) Полина Владимировна

Мать ребёнка: Неизвестно Возможно Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махонин Иван Владимирович

Мать ребёнка: Неизвестно Возможно Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дранькова (Махонина) Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Неизвестно Возможно Екатерина

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Сырмолотова (Махонина) Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Неизвестно Возможно Екатерина

Рождение ребёнка
07.01.1921

Дочь: Быковская (Махонина) Анна Владимировна

Мать ребёнка: Неизвестно Возможно Екатерина

Смерть
Неизвестно

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