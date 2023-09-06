Сырмолотова (Махонина) Анастасия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1990
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бледнов Николай Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лободенко (Бледнова) Таисия Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.01.1940
Дочь: Дёмина-Пух (Сырмолотова) Мария Владимировна
Отец ребёнка: Сырмолотов Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
10.01.1944
Сын: Сырмолотов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Сырмолотов Владимир Сергеевич
Смерть
1990