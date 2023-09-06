Сырмолотова (Махонина) Анастасия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сырмолотова (Махонина) Анастасия Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Махонин Владимир Андреевич

Мать: Неизвестно Возможно Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бледнов Николай Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лободенко (Бледнова) Таисия Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.01.1940

Дочь: Дёмина-Пух (Сырмолотова) Мария Владимировна

Отец ребёнка: Сырмолотов Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
10.01.1944

Сын: Сырмолотов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Сырмолотов Владимир Сергеевич

Смерть
1990

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