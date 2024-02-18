Матюхина (Авдеева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюхина (Авдеева) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1864

Дата смерти

20.07.1908

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1888

Сын: Матюхин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Матюхин Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
12.06.1892

Дочь: Подгол (Матюхина) Акулина Николаевна

Отец ребёнка: Матюхин Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
17.03.1900

Дочь: Матюхина Агриппина Николаевна

Отец ребёнка: Матюхин Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
30.08.1903

Дочь: Матюхина Наталия Николаевна

Отец ребёнка: Матюхин Николай Сергеевич

Смерть
20.07.1908
Почекуево, Большереченский муниципальный район, Омская область

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