Матюхина (Авдеева) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1864
Дата смерти20.07.1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1888
Отец ребёнка: Матюхин Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
12.06.1892
Дочь: Подгол (Матюхина) Акулина Николаевна
Отец ребёнка: Матюхин Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
17.03.1900
Дочь: Матюхина Агриппина Николаевна
Отец ребёнка: Матюхин Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
30.08.1903
Дочь: Матюхина Наталия Николаевна
Отец ребёнка: Матюхин Николай Сергеевич
Смерть
20.07.1908
Почекуево, Большереченский муниципальный район, Омская область