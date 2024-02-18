Подгол (Матюхина) Акулина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подгол (Матюхина) Акулина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1892

Отец: Матюхин Николай Сергеевич

Мать: Матюхина (Авдеева) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подгол Михаил Степанович

Рождение ребёнка
04.01.1911

Сын: Подгол Иван Михайлович

Отец ребёнка: Подгол Михаил Степанович

Почекуево, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
13.03.1914

Дочь: Подгол Александра Михайловна

Отец ребёнка: Подгол Михаил Степанович

Почекуево, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
22.03.1918

Сын: Подгол Василий Михайлович

Отец ребёнка: Подгол Михаил Степанович

Смерть
Неизвестно

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