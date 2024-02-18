Подгол (Матюхина) Акулина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1892
Отец: Матюхин Николай Сергеевич
Мать: Матюхина (Авдеева) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.01.1911
Отец ребёнка: Подгол Михаил Степанович
Рождение ребёнка
13.03.1914
Дочь: Подгол Александра Михайловна
Отец ребёнка: Подгол Михаил Степанович
Рождение ребёнка
22.03.1918
Сын: Подгол Василий Михайлович
Отец ребёнка: Подгол Михаил Степанович
Смерть
Неизвестно