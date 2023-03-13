Кандратий Ивановъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кандратий Ивановъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1744 г.р.

Дети

1769 г.р.
1773 г.р.
1775 г.р.
1778 г.р.
1791 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Дмитрий

Мать ребёнка: Домна Григорьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Нозрина Софья

Мать ребёнка: Домна Григорьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Домна Григорьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Иванъ

Мать ребёнка: Домна Григорьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Федоръ

Мать ребёнка: Домна Григорьева

Орловка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Григорьева

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