Домна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

1769 г.р.
1773 г.р.
1775 г.р.
1778 г.р.
1791 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Дмитрий

Отец ребёнка: Кандратий Ивановъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Нозрина Софья

Отец ребёнка: Кандратий Ивановъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Кандратий Ивановъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Иванъ

Отец ребёнка: Кандратий Ивановъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Федоръ

Отец ребёнка: Кандратий Ивановъ

Орловка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кандратий Ивановъ

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