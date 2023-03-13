Домна Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1769
Сын: Дмитрий
Отец ребёнка: Кандратий Ивановъ
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Нозрина Софья
Отец ребёнка: Кандратий Ивановъ
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Кандратий Ивановъ
Рождение ребёнка
1778
Сын: Иванъ
Отец ребёнка: Кандратий Ивановъ
Рождение ребёнка
1791
Сын: Федоръ
Отец ребёнка: Кандратий Ивановъ
Орловка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кандратий Ивановъ