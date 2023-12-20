Попов евгений петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попов петр никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Попова алла николаевна
Рождение ребёнка
20.04.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Попова алла николаевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург