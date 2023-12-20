Попова алла николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова алла николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

аг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шалашов николай николаевич

Мать: Шалашова вера николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов никита евгеньевич

Отец ребёнка: Попов евгений петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов никита евгеньевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.04.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов евгений петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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