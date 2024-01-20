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Фефилов Владислав

Место рождения

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фефилов Юрий Владиславович

Мать ребёнка: Фефилова (Акулова) Вера Юрьевна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Фефилова) Мария Владиславовна

Мать ребёнка: Фефилова (Акулова) Вера Юрьевна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фефилова (Акулова) Вера Юрьевна

Рождение ребёнка
16.06.1976

Дочь: Санникова (Фефилова) Анна Владиславовна

Мать ребёнка: Фефилова (Акулова) Вера Юрьевна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Санникова Анна Владиславовна, мастер спорта России по баскетболу, серебряный призер Чемпионата высшей лиги России, два высших образования, двое детей.

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