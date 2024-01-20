Фефилов Владислав
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фефилов Юрий Владиславович
Мать ребёнка: Фефилова (Акулова) Вера Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Фефилова) Мария Владиславовна
Мать ребёнка: Фефилова (Акулова) Вера Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.06.1976
Дочь: Санникова (Фефилова) Анна Владиславовна
Мать ребёнка: Фефилова (Акулова) Вера Юрьевна
Санникова Анна Владиславовна, мастер спорта России по баскетболу, серебряный призер Чемпионата высшей лиги России, два высших образования, двое детей.