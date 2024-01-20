Санникова (Фефилова) Анна Владиславовна
Место рождения
Дата рождения16.06.1976
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
16.06.1976
Отец: Фефилов Владислав
Санникова Анна Владиславовна, мастер спорта России по баскетболу, серебряный призер Чемпионата высшей лиги России, два высших образования, двое детей.
Образование
1983
В 7 лет, когда я пошла в школу №32. https://vk.com/izh_sosh32 Хотела заниматься спортивной гимнастикой, но тренеры сказали что высокая и не взяли, по этой же причине попала в спортивный класс по баске... Показать все
Награда
2000
Благодаря своему тренеру Акнаевой Лие Анатольевне через 9 лет прошла отбор в сборную команду УдГУ с которой за 15 лет выросла от студенческой лиги до суперлиги России. Тренером нашей команды на протяж... Показать все
Работа или профессия
2012
Спорт не отпускал, в 2012 году перешла на работу в Управление по физической культуре и спорту Администрации города Ижевска. На протяжении 4-х лет занималась организацией и проведением соревнований на ... Показать все
Работа или профессия
2016
В 2016 г. перешла работать в Автономное учреждение Удмуртской Республики "Центр спортивной подготовки сборных команд". https://vk.com/csp18
Работа или профессия
25.02.2021
Автономное учреждение Удмуртской Республики "Центр спортивной подготовки сборных команд", ИО директора. https://vk.com/csp18
Работа или профессия
03.09.2021
Автономное учреждение Удмуртской Республики "Центр спортивной подготовки сборных команд", директор. https://vk.com/csp18
Работа или профессия
25.05.2023
Автономное учреждение дополнительного образования Удмуртской Республики «Комплексная спортивная школа олимпийского резерва имени В. В. Лукина», директор https://vk.com/shorudm