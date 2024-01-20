Санникова (Фефилова) Анна Владиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Санникова (Фефилова) Анна Владиславовна

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Место рождения

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

Дата рождения

16.06.1976

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1976

Отец: Фефилов Владислав

Мать: Фефилова (Акулова) Вера Юрьевна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Санникова Анна Владиславовна, мастер спорта России по баскетболу, серебряный призер Чемпионата высшей лиги России, два высших образования, двое детей.
Образование
1983
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
В 7 лет, когда я пошла в школу №32. https://vk.com/izh_sosh32 Хотела заниматься спортивной гимнастикой, но тренеры сказали что высокая и не взяли, по этой же причине попала в спортивный класс по баске... Показать все
Награда
2000
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Благодаря своему тренеру Акнаевой Лие Анатольевне через 9 лет прошла отбор в сборную команду УдГУ с которой за 15 лет выросла от студенческой лиги до суперлиги России. Тренером нашей команды на протяж... Показать все
Работа или профессия
2012
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Спорт не отпускал, в 2012 году перешла на работу в Управление по физической культуре и спорту Администрации города Ижевска. На протяжении 4-х лет занималась организацией и проведением соревнований на ... Показать все
Работа или профессия
2016
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
В 2016 г. перешла работать в Автономное учреждение Удмуртской Республики "Центр спортивной подготовки сборных команд". https://vk.com/csp18
Работа или профессия
25.02.2021
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Автономное учреждение Удмуртской Республики "Центр спортивной подготовки сборных команд", ИО директора. https://vk.com/csp18
Работа или профессия
03.09.2021
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Автономное учреждение Удмуртской Республики "Центр спортивной подготовки сборных команд", директор. https://vk.com/csp18
Работа или профессия
25.05.2023
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Автономное учреждение дополнительного образования Удмуртской Республики «Комплексная спортивная школа олимпийского резерва имени В. В. Лукина», директор https://vk.com/shorudm

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