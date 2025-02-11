Романова (Наурскова) Зинаида
женский, родилась 04.02.1929
умерла 19.12.2009
ОтецНаурсков АлексейНеизвестно г.р.
МатьНаурсков (Наурскова) МарияНеизвестно г.р.
Дети
Петрова Марина Анатольевна Романова18.04.1963 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1929
Отец: Наурсков Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
18.04.1963
Дочь: Петрова Марина Анатольевна Романова
Отец ребёнка: не указан
Смерть
19.12.2009