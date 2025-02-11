Романова (Наурскова) Зинаида 04.02.1929 — найти родственников по фамилии на Familio

Романова (Наурскова) Зинаида

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 04.02.1929

умерла 19.12.2009

Отец
Наурсков АлексейНеизвестно г.р.
Мать
Наурсков (Наурскова) МарияНеизвестно г.р.
Дети
Петрова Марина Анатольевна Романова18.04.1963 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1929

Отец: Наурсков Алексей

Мать: Наурсков (Наурскова) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
18.04.1963

Дочь: Петрова Марина Анатольевна Романова

Отец ребёнка: не указан

Смерть
19.12.2009

Причина смерти: Болезнь

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