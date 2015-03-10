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Петрова Марина Романова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1963

Дата смерти

10.03.2015

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1963

Отец: Романов Анатолий Иванович

Мать: Романова Зинаида

Образование
С 01.09.1970 по 01.06.1980
г.Сызрань шк.№14
среднее
Образование
Около 01.09.1982
г. Сызрань швейное училилище
специальное
Смерть
10.03.2015
Сызрань , Самарская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
"фомки"
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