Наурсков (Наурскова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наурсков (Наурскова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Наурсков Иван

Отец ребёнка: Наурсков Алексей

Рождение ребёнка
04.02.1929

Дочь: Романова Зинаида

Отец ребёнка: Наурсков Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: вера

Отец ребёнка: Наурсков Алексей

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