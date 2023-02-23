Наурсков (Наурскова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Сын: Наурсков Иван
Отец ребёнка: Наурсков Алексей
Рождение ребёнка
04.02.1929
Дочь: Романова Зинаида
Отец ребёнка: Наурсков Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: вера
Отец ребёнка: Наурсков Алексей