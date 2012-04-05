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Наурсков Иван
Наурсков Иван
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1919
Дата смерти
05.04.2012
Пол
Мужской
Отец
Наурсков Алексей
Мать
Наурсков (Наурскова) Мария
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец:
Наурсков Алексей
Мать:
Наурсков Мария
Смерть
05.04.2012
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