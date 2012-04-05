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Наурсков Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

05.04.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Наурсков Алексей

Мать: Наурсков Мария

Смерть
05.04.2012
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