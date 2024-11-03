Коршунов Андриан (Андрей) Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коршунов Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Коршунова) Таисия Андриановна (Андреевна)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1885 и 1886
Дочь: Салтыкова (Коршунова) Наталия Андриановна (Андреевна)
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно