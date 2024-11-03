Коршунов Андриан (Андрей) Степанович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Коршунов Андриан (Андрей) Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коршунов Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коршунов Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Коршунова) Таисия Андриановна (Андреевна)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1885 и 1886

Дочь: Салтыкова (Коршунова) Наталия Андриановна (Андреевна)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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