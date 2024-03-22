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Костылев Петр Федорович

Место рождения

Каменное, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Костылев Федор Георгиевич (Егорович)

Мать: Костылева Марфа Васильевна

Каменное, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
05.02.1924

Жена: Костылева Анна Осиповна

Каменное, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Костылева Мария Петровна

Мать ребёнка: Костылева Анна Осиповна

Каменное, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Костылев Петр Петрович

Мать ребёнка: Костылева Анна Осиповна

Каменное, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.03.1931

Сын: Костылев Василий Петрович

Мать ребёнка: Костылева Анна Осиповна

Каменное, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.09.1933

Дочь: Подольская Анна Петровна

Мать ребёнка: Костылева Анна Осиповна

Каменное, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костылева Анна Осиповна

Смерть
1942
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