Костылев Петр Федорович
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Бракосочетание
05.02.1924
Жена: Костылева Анна Осиповна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Костылева Мария Петровна
Мать ребёнка: Костылева Анна Осиповна
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Костылева Анна Осиповна
Рождение ребёнка
26.03.1931
Сын: Костылев Василий Петрович
Мать ребёнка: Костылева Анна Осиповна
Рождение ребёнка
05.09.1933
Дочь: Подольская Анна Петровна
Мать ребёнка: Костылева Анна Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Костылева Анна Осиповна
Смерть
1942