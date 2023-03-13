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(Николаева) Евгенья

Место рождения

Александровка

Дата рождения

14.02.1894

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1894

Отец: Николаевъ Корниловъ Семенъ

Мать: Корнилова Анастасия Кузьмина

Александровка
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