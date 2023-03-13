Корнилова Анастасия Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнилова Анастасия Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1891

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Николаевъ Корниловъ Семенъ

Александровка
Рождение ребёнка
14.02.1894

Дочь: Евгенья

Отец ребёнка: Николаевъ Корниловъ Семенъ

Александровка
Рождение ребёнка
07.09.1896

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Николаевъ Корниловъ Семенъ

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаевъ Корниловъ Семенъ

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