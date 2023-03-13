Корнилова Анастасия Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1891
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Николаевъ Корниловъ Семенъ
Александровка
Рождение ребёнка
14.02.1894
Дочь: Евгенья
Отец ребёнка: Николаевъ Корниловъ Семенъ
Александровка
Рождение ребёнка
07.09.1896
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Николаевъ Корниловъ Семенъ
Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно