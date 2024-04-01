Фахрутдинов Завдат Салахович
Место рожденияд. Татарское Пимурзино Буинский р-н Респ.Татарстан
Дата рождения25.10.1937
Дата смертиОколо 2018
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1937
д. Татарское Пимурзино Буинский р-н Респ.Татарстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фахрутдинова Менжия (Или Манзия?) (Или Манзия?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фахрутдинова Менжия (Или Манзия?) (Или Манзия?)
Дзержинск, Россия
Работа или профессия
Неизвестно
главный специалист (где?!)
Образование
Неизвестно
г. Казань
институт
Образование
Неизвестно
техникум
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 2018