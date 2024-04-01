Фахрутдинов Завдат Салахович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фахрутдинов Завдат Салахович

Место рождения

д. Татарское Пимурзино Буинский р-н Респ.Татарстан

Дата рождения

25.10.1937

Дата смерти

Около 2018

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1937

Отец: Фахрутдинов Салахетдин Фахертдинович

Мать: Фахрутдинова Бибинур Гимадеевна

д. Татарское Пимурзино Буинский р-н Респ.Татарстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фахрутдинова Менжия (Или Манзия?) (Или Манзия?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фахрутдинова Менжия (Или Манзия?) (Или Манзия?)

Дзержинск, Россия
Работа или профессия
Неизвестно
главный специалист (где?!)
Образование
Неизвестно
г. Казань
институт
Образование
Неизвестно
техникум
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 2018
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