Фахрутдинова (Гимальдинова) Бибинур Гимадеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фахрутдинова (Гимальдинова) Бибинур Гимадеевна

Место рождения

д. Татарское Пимурзино Буинский р-н Респ.Татарстан

Дата рождения

1904

Дата смерти

09.02.2003

Пол

Женский

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Татарское Пимурзино Буинский р-н Респ.Татарстан
Рождение ребёнка
07.11.1924

Сын: Фахрутдинов Рахимзян Салахович

Отец ребёнка: Фахрутдинов Салахетдин Фахертдинович

д. Татарское Пимурзино Буинский р-н Респ.Татарстан
Рождение ребёнка
16.02.1927

Сын: Фахрутдинов Тауфик Салахович

Отец ребёнка: Фахрутдинов Салахетдин Фахертдинович

д. Татарское Пимурзино Буинский р-н Респ.Татарстан
Рождение ребёнка
1928

Сын: Фахрутдинов Мансур Салахович

Отец ребёнка: Фахрутдинов Салахетдин Фахертдинович

д. Татарское Пимурзино Буинский р-н Ульяновская обл
Рождение ребёнка
05.02.1931

Дочь: Самерханова Каусария Салаховна

Отец ребёнка: Фахрутдинов Салахетдин Фахертдинович

д. Татарское Пимурзино Буинский р-н Респ.Татарстан
Рождение ребёнка
1933

Сын: Фахрутдинов Гоястин Салахович

Отец ребёнка: Фахрутдинов Салахетдин Фахертдинович

д. Татарское Пимурзино Буинский р-н Респ.Татарстан
Рождение ребёнка
25.10.1937

Сын: Фахрутдинов Завдат Салахович

Отец ребёнка: Фахрутдинов Салахетдин Фахертдинович

д. Татарское Пимурзино Буинский р-н Респ.Татарстан
Рождение ребёнка
27.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фахрутдинов Салахетдин Фахертдинович

д. Татарское Пимурзино Буинский р-н Респ.Татарстан
Рождение ребёнка
06.02.1948

Сын: Фахрутдинов Шаукат Салахович

Отец ребёнка: Фахрутдинов Салахетдин Фахертдинович

д. Татарское Пимурзино Буинский р-н Респ.Татарстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фаузия Салаховна

Отец ребёнка: Фахрутдинов Салахетдин Фахертдинович

Смерть
09.02.2003
д. Татарское Пимурзино Буинский р-н Респ.Татарстан
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
д. Татарское Пимурзино Буинский р-н Респ.Татарстан
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