Фахрутдинова (Гимальдинова) Бибинур Гимадеевна
Место рожденияд. Татарское Пимурзино Буинский р-н Респ.Татарстан
Дата рождения1904
Дата смерти09.02.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.11.1924
Сын: Фахрутдинов Рахимзян Салахович
Отец ребёнка: Фахрутдинов Салахетдин Фахертдинович
д. Татарское Пимурзино Буинский р-н Респ.Татарстан
Рождение ребёнка
16.02.1927
Сын: Фахрутдинов Тауфик Салахович
Отец ребёнка: Фахрутдинов Салахетдин Фахертдинович
д. Татарское Пимурзино Буинский р-н Респ.Татарстан
Рождение ребёнка
1928
Сын: Фахрутдинов Мансур Салахович
Отец ребёнка: Фахрутдинов Салахетдин Фахертдинович
д. Татарское Пимурзино Буинский р-н Ульяновская обл
Рождение ребёнка
05.02.1931
Дочь: Самерханова Каусария Салаховна
Отец ребёнка: Фахрутдинов Салахетдин Фахертдинович
д. Татарское Пимурзино Буинский р-н Респ.Татарстан
Рождение ребёнка
1933
Сын: Фахрутдинов Гоястин Салахович
Отец ребёнка: Фахрутдинов Салахетдин Фахертдинович
д. Татарское Пимурзино Буинский р-н Респ.Татарстан
Рождение ребёнка
25.10.1937
Сын: Фахрутдинов Завдат Салахович
Отец ребёнка: Фахрутдинов Салахетдин Фахертдинович
д. Татарское Пимурзино Буинский р-н Респ.Татарстан
Рождение ребёнка
27.11.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фахрутдинов Салахетдин Фахертдинович
д. Татарское Пимурзино Буинский р-н Респ.Татарстан
Рождение ребёнка
06.02.1948
Сын: Фахрутдинов Шаукат Салахович
Отец ребёнка: Фахрутдинов Салахетдин Фахертдинович
д. Татарское Пимурзино Буинский р-н Респ.Татарстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фаузия Салаховна
Отец ребёнка: Фахрутдинов Салахетдин Фахертдинович
Смерть
09.02.2003
д. Татарское Пимурзино Буинский р-н Респ.Татарстан
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
д. Татарское Пимурзино Буинский р-н Респ.Татарстан