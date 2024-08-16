Масаева (Грибкова) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Масаева) Вера Петровна
Отец ребёнка: Масаев Петр Леонтьевич
Бракосочетание
22.10.1906
Рождение ребёнка
08.09.1915
Отец ребёнка: Масаев Петр Леонтьевич