Масаева (Грибкова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масаева (Грибкова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Масаева) Вера Петровна

Отец ребёнка: Масаев Петр Леонтьевич

Бракосочетание
22.10.1906

Муж: Масаев Петр Леонтьевич

Рождение ребёнка
08.09.1915

Сын: Масаев Михаил Петрович

Отец ребёнка: Масаев Петр Леонтьевич

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