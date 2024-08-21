Сухопарова (Дружинина) Татьяна Костентиновна
Место рожденияТупицынская, Заяцериской волости
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Тупицынская, Заяцериской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Никитинская Евдикия Григорьевна
Отец ребёнка: Сухопаров Григорей Максимович
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Попова Параскева Григорьевна
Отец ребёнка: Сухопаров Григорей Максимович
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Сухопаров Федор Григоревич
Отец ребёнка: Сухопаров Григорей Максимович
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Сухопаров Григорей Максимович
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Сухопаров Василий Григоревич
Отец ребёнка: Сухопаров Григорей Максимович
Смерть
Неизвестно