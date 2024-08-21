Сухопарова (Дружинина) Татьяна Костентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухопарова (Дружинина) Татьяна Костентиновна

Место рождения

Тупицынская, Заяцериской волости

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Тупицынская, Заяцериской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухопаров Григорей Максимович

Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Никитинская Евдикия Григорьевна

Отец ребёнка: Сухопаров Григорей Максимович

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Попова Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Сухопаров Григорей Максимович

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Сухопаров Федор Григоревич

Отец ребёнка: Сухопаров Григорей Максимович

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Сухопаров Григорей Максимович

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Сухопаров Василий Григоревич

Отец ребёнка: Сухопаров Григорей Максимович

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

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