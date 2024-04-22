Сухопаров Василий Григоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухопаров Василий Григоревич

Сухопаров Василий Григоревич

Место рождения

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1763

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Сухопаров Григорей Андреевич

Мать: не указана

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Сухопаров Семен Васильевич

Мать ребёнка: Сухопарова Афросинья

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Сухопаров Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Сухопарова Афросинья

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухопарова Афросинья

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close