Сухопаров Василий Григоревич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: Сухопаров Григорей Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Сухопаров Семен Васильевич
Мать ребёнка: Сухопарова Афросинья
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Сухопаров Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Сухопарова Афросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухопарова Афросинья