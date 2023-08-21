Понасенко (Московских) Алесандра Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Московских Егор Ефимович
Мать: Домна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Понасенко Людмила
Отец ребёнка: Понасенко Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Понасенко Геннадий Сергеевич
Отец ребёнка: Понасенко Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Понасенко Сергей
Смерть
Неизвестно