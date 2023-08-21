Понасенко (Московских) Алесандра Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Понасенко (Московских) Алесандра Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Московских Егор Ефимович

Мать: Домна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Понасенко Людмила

Отец ребёнка: Понасенко Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Понасенко Геннадий Сергеевич

Отец ребёнка: Понасенко Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Понасенко Сергей

Смерть
Неизвестно
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