Домна Федоровна
Место рожденияд. Московская
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Московская
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Московских Егор Ефимович
Рождение ребёнка
10.10.1910
Дочь: Долгушина Варвара Егоровна
Отец ребёнка: Московских Егор Ефимович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Понасенко Алесандра Егоровна
Отец ребёнка: Московских Егор Ефимович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Московских Егор Ефимович
Смерть
Неизвестно