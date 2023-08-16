Домна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Федоровна

Место рождения

д. Московская

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Московская
Рождение ребёнка
1904

Сын: Московских Яков Егорович

Отец ребёнка: Московских Егор Ефимович

Рождение ребёнка
10.10.1910

Дочь: Долгушина Варвара Егоровна

Отец ребёнка: Московских Егор Ефимович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Понасенко Алесандра Егоровна

Отец ребёнка: Московских Егор Ефимович

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Московских Егор Ефимович

Смерть
Неизвестно
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