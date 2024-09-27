Григорьев-Петров-Торбин (Никитин) Кондратий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев-Петров-Торбин (Никитин) Кондратий Васильевич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.03.1850 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1850 ст.

Отец: Петров-Торбин (Григорьев) Василий Никитич

Мать: Афанасьева (Иванова) Ксения Никифоровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
04.02.1870 ст.

Жена: Алипова-Дмитриева (Михайлова) Евдокия Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.01.1871 ст.

Сын: Никитин-Григорьев-Петров-Торбин (Васильев) Иоанн (Иван) Кондратьевич

Мать ребёнка: Алипова-Дмитриева (Михайлова) Евдокия Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.06.1873 ст.

Сын: Никитин-Григорьев-Петров-Торбин (Васильев) Денис Кондратьевич

Мать ребёнка: Алипова-Дмитриева (Михайлова) Евдокия Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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