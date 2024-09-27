Григорьев-Петров-Торбин (Никитин) Кондратий Васильевич
Место рождения
Дата рождения02.03.1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1850 ст.
Бракосочетание
04.02.1870 ст.
Рождение ребёнка
06.01.1871 ст.
Сын: Никитин-Григорьев-Петров-Торбин (Васильев) Иоанн (Иван) Кондратьевич
Мать ребёнка: Алипова-Дмитриева (Михайлова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
02.06.1873 ст.
Сын: Никитин-Григорьев-Петров-Торбин (Васильев) Денис Кондратьевич
Мать ребёнка: Алипова-Дмитриева (Михайлова) Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно