Саулин Василий Трефильев
мужской, родился 1852, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
умер Неизвестно
ОтецСаулин Трефилий Матвеев1827 г.р.
МатьСаулина Татьяна Лаврентьева1831 г.р.
Супруги
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
05.11.1873
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно