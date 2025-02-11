Саулин Василий Трефильев 1852 — найти родственников по фамилии на Familio

Саулин Василий Трефильев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1852, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

умер Неизвестно

Отец
Саулин Трефилий Матвеев1827 г.р.
Мать
Саулина Татьяна Лаврентьева1831 г.р.
Супруги
Саулина (Озорнова) Параскева Платонова1855 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Саулин Трефилий Матвеев

Мать: Саулина Татьяна Лаврентьева

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

19 семья

Бракосочетание
05.11.1873

Жена: Саулина (Озорнова) Параскева Платонова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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