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Бушев Никифор Феликсович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Квасникова (Бушева) Ксения Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
1870

Жена: Шачнева Евдокия Евдокимовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Феоктиста Тарасова Бушева сын Никифор Феоктистов 33 (2-м браком) Евдокима Лонгинова Шачнева дочь-девица Евдокия Евдокимовна 19
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Бушева Пелагея Никифоровна

Мать ребёнка: Шачнева Евдокия Евдокимовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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