Бушев Никифор Феликсович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Квасникова (Бушева) Ксения Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
1870
Феоктиста Тарасова Бушева сын Никифор Феоктистов 33 (2-м браком) Евдокима Лонгинова Шачнева дочь-девица Евдокия Евдокимовна 19
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Бушева Пелагея Никифоровна
Мать ребёнка: Шачнева Евдокия Евдокимовна
Смерть
Неизвестно