Полонянкина (Килина) Прасковья Екимовна
Место рождения
Дата рождения10.11.1925
Дата смерти2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1925
Рождение ребёнка
18.09.1942
Рождение ребёнка
22.08.1951
Рождение ребёнка
27.06.1953
Рождение ребёнка
1960
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полонянкин Владимир Фотеевич
Отец ребёнка: Полонянкин Фотей Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2013