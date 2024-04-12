Полонянкина (Килина) Прасковья Екимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкина (Килина) Прасковья Екимовна

Место рождения

Новый Шагирт, Куединский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

10.11.1925

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Новый Шагирт, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
18.09.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полонянкин Фотей Прокопьевич

Новый Шагирт, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
22.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полонянкин Фотей Прокопьевич

Рождение ребёнка
27.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полонянкин Фотей Прокопьевич

Новый Шагирт, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полонянкин Фотей Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полонянкин Владимир Фотеевич

Отец ребёнка: Полонянкин Фотей Прокопьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полонянкин Фотей Прокопьевич

Смерть
2013
Новый Шагирт, Куединский муниципальный район, Пермский край
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