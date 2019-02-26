Шумилов Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения26.02.19
Дата смерти2017
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.19
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.08.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шумилова Галина Сергеевна
Рождение ребёнка
05.02.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шумилова Галина Сергеевна
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Смерть
2017