Шумилов Василий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШумилов Василий Дмитриевич

Шумилов Василий Дмитриевич

Место рождения

Объячево, Прилузский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

26.02.19

Дата смерти

2017

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.19

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Объячево, Прилузский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шумилова Галина Сергеевна

Рождение ребёнка
12.08.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шумилова Галина Сергеевна

Рождение ребёнка
05.02.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шумилова Галина Сергеевна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Смерть
2017

Мы используем куки для улучшения работы сайта.