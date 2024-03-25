Шумилова Галина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1940
Отец: Федоров Сергей Ефимович
Мать: Федорова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
12.08.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шумилов Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.02.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шумилов Василий Дмитриевич
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно