Шумилова Галина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумилова Галина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

19 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1940

Отец: Федоров Сергей Ефимович

Мать: Федорова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
12.08.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шумилов Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
05.02.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шумилов Василий Дмитриевич

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумилов Василий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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