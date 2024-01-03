Бычков Николай Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1910
Дата смерти15.12.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1910
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.07.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бычкова (Третьякова) Анна Павловна
Рождение ребёнка
27.04.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бычкова (Третьякова) Анна Павловна
Смерть
15.12.1977