Бычков Николай Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБычков Николай Афанасьевич

Бычков Николай Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1910

Дата смерти

15.12.1977

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1910

Отец: Бычков Афанасий Минаев

Мать: Бычкова (Юрцова) Мария Дмитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бычкова (Третьякова) Анна Павловна

Рождение ребёнка
18.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бычкова (Третьякова) Анна Павловна

Рождение ребёнка
27.04.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бычкова (Третьякова) Анна Павловна

Смерть
15.12.1977

Мы используем куки для улучшения работы сайта.