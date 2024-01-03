Бычкова (Юрцова) Мария Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1882
Дата смерти26.11.1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.11.1902
Рождение ребёнка
18.01.1904
Отец ребёнка: Бычков Афанасий Минаев
Рождение ребёнка
07.08.1907
Сын: Бычков Дмитрий Афанасьевич
Отец ребёнка: Бычков Афанасий Минаев
Рождение ребёнка
25.04.1910
Сын: Бычков Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Бычков Афанасий Минаев
Рождение ребёнка
28.06.1913
Отец ребёнка: Бычков Афанасий Минаев
Рождение ребёнка
13.12.1915
Сын: Бычков Афанасий Афанасьевич
Отец ребёнка: Бычков Афанасий Минаев
Рождение ребёнка
28.01.1917
Дочь: Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Бычков Афанасий Минаев
Рождение ребёнка
1920
Сын: Бычков Афанасий Афанасьевич
Отец ребёнка: Бычков Афанасий Минаев
Рождение ребёнка
12.02.1923
Дочь: Трещалкина Мария Афанасьева
Отец ребёнка: Бычков Афанасий Минаев
Рождение ребёнка
13.01.1926
Сын: Бычков Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: Бычков Афанасий Минаев
Смерть
26.11.1943