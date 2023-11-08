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Соклаков Сергей Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1963

Дата смерти

08.11.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ES
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1963

Отец: Соклаков Виктор Петрович

Мать: Шаповалова Валентина Степановна

Бракосочетание
14.07.1984

Жена: Перминова Елена Новомировна

Рождение ребёнка
02.06.1986

Дочь: Соклакова Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Перминова Елена Новомировна

Рождение ребёнка
07.11.1988

Дочь: Соклакова Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: Перминова Елена Новомировна

Смерть
08.11.2023
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