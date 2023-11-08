Соклаков Сергей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1963
Дата смерти08.11.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1963
Бракосочетание
14.07.1984
Рождение ребёнка
02.06.1986
Дочь: Соклакова Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Перминова Елена Новомировна
Рождение ребёнка
07.11.1988
Дочь: Соклакова Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: Перминова Елена Новомировна
Смерть
08.11.2023