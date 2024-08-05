Неонила Самсонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неонила Самсонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1697

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1695 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фома Симеонович

Рождение ребёнка
1720

Сын: Симеон Фомич

Отец ребёнка: Фома Симеонович

Рождение ребёнка
1723

Дочь: Матрена Фоминична

Отец ребёнка: Фома Симеонович

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Дарья Фоминична

Отец ребёнка: Фома Симеонович

Смерть
Неизвестно

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