Неонила Самсонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1697
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фома Симеонович
Рождение ребёнка
1720
Сын: Симеон Фомич
Отец ребёнка: Фома Симеонович
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Матрена Фоминична
Отец ребёнка: Фома Симеонович
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Дарья Фоминична
Отец ребёнка: Фома Симеонович
Смерть
Неизвестно