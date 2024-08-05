Симеон Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симеон Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

После 1784

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Фома Симеонович

Мать: Неонила Самсонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Татьяна Симеоновна

Мать ребёнка: Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Елена Симеоновна

Мать ребёнка: Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Неонила Симеоновна

Мать ребёнка: Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
1758

Сын: Иван Симеонович

Мать ребёнка: Настасья Ивановна

Смерть
После 1784

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