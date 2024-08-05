Симеон Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиПосле 1784
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Фома Симеонович
Мать: Неонила Самсонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Татьяна Симеоновна
Мать ребёнка: Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Елена Симеоновна
Мать ребёнка: Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Неонила Симеоновна
Мать ребёнка: Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
1758
Сын: Иван Симеонович
Мать ребёнка: Настасья Ивановна
Смерть
После 1784