Тимофеев Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Тимофеев Иван
Рождение ребёнка
1777
Сын: Тимофеев Варлам Дмитриевич
Мать ребёнка: Тимофеева Феврония Алексеевна
Рождение ребёнка
27.11.1780
Мать ребёнка: Тимофеева Феврония Алексеевна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Тимофеева Феврония Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно