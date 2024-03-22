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Тимофеев Дмитрий Иванович

Место рождения

Боярская, Лоухский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Тимофеев Иван

Мать: не указана

Боярская, Лоухский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1777

Сын: Тимофеев Варлам Дмитриевич

Мать ребёнка: Тимофеева Феврония Алексеевна

Рождение ребёнка
27.11.1780

Сын: Тимофеев Яков Дмитриевич

Мать ребёнка: Тимофеева Феврония Алексеевна

Боярская, Лоухский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Тимофеева Феврония Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева Феврония Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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