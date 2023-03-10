Тимофеева (Зайцева) Феврония Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Рождение ребёнка
1777
Сын: Тимофеев Варлам Дмитриевич
Отец ребёнка: Тимофеев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
27.11.1780
Отец ребёнка: Тимофеев Дмитрий Иванович
Боярская, Лоухский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Тимофеев Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно