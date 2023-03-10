Тимофеева (Зайцева) Феврония Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева (Зайцева) Феврония Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Заец Алексей Вахрамеевич

Мать: Зайцева Мелания Ильинична

Рождение ребёнка
1777

Сын: Тимофеев Варлам Дмитриевич

Отец ребёнка: Тимофеев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
27.11.1780

Сын: Тимофеев Яков Дмитриевич

Отец ребёнка: Тимофеев Дмитрий Иванович

Боярская, Лоухский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Тимофеев Дмитрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно
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