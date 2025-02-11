Степан Иванов
мужской, родился 1797, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецИван Алексеев1760 г.р.
Супруги
Меланья1807 г.р.
Дети
Михаил Степанов1840 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Иван Алексеев
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Меланья
Рождение ребёнка
1840
Сын: Михаил Степанов
Мать ребёнка: Меланья
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно