Степан Иванов 1797 — найти родственников по фамилии на Familio

Степан Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1797, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Иван Алексеев1760 г.р.
Супруги
Меланья1807 г.р.
Дети
Михаил Степанов1840 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Иван Алексеев

Мать: ?

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меланья

Рождение ребёнка
1840

Сын: Михаил Степанов

Мать ребёнка: Меланья

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

18

Смерть
Неизвестно

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