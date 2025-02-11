Михаил Степанов
мужской, родился 1840, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьМеланья1807 г.р.
ОтецСтепан Иванов1797 г.р.
Супруги
Ольга ИвановаДо 1855 г.р.
Дети
Елена Михайлова01.06.1873 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Степан Иванов
Мать: Меланья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга Иванова
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
01.06.1873
Дочь: Елена Михайлова
Мать ребёнка: Ольга Иванова
Смерть
Неизвестно