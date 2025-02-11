Михаил Степанов 1840 — найти родственников по фамилии на Familio

Михаил Степанов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1840, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Меланья1807 г.р.
Отец
Степан Иванов1797 г.р.
Супруги
Ольга ИвановаДо 1855 г.р.
Дети
Елена Михайлова01.06.1873 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Степан Иванов

Мать: Меланья

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга Иванова

Место жительства
1858
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

18

Рождение ребёнка
01.06.1873

Дочь: Елена Михайлова

Мать ребёнка: Ольга Иванова

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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