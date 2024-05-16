Громова Анна Александровна 1837 — найти родственников по фамилии на Familio
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Громова Анна Александровна

Место рождения

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1864

Муж: Громов Андрей Иванович

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Громов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Громов Андрей Иванович

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Громова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Громов Андрей Иванович

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Громов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Громов Андрей Иванович

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Громова Александра Андреевна

Отец ребёнка: Громов Андрей Иванович

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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