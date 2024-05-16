Громова Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1864
Рождение ребёнка
1865
Сын: Громов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Громов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Громова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Громов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Громов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Громова Александра Андреевна
Отец ребёнка: Громов Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно