Громов Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1864
Рождение ребёнка
1865
Сын: Громов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Громова Анна Александровна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Громова Мария Андреевна
Мать ребёнка: Громова Анна Александровна
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Громова Анна Александровна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Громова Александра Андреевна
Мать ребёнка: Громова Анна Александровна
Смерть
Неизвестно