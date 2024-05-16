Громов Андрей Иванович 1836 — найти родственников по фамилии на Familio
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Громов Андрей Иванович

Место рождения

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1864

Жена: Громова Анна Александровна

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Громов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Громова Анна Александровна

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Громова Мария Андреевна

Мать ребёнка: Громова Анна Александровна

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Громов Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Громова Анна Александровна

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Громова Александра Андреевна

Мать ребёнка: Громова Анна Александровна

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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