Самодурова Самодурова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самодурова Самодурова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самодуров Игнат Андрианович

Отец ребёнка: Самодуров Андриан Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самодурова Елизавета Андриановна

Отец ребёнка: Самодуров Андриан Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самодуров Михаил Андрианович

Отец ребёнка: Самодуров Андриан Сергеевич

Рождение ребёнка
15.02.1903

Дочь: Шестопалова (Самодурова) Евдокия Андриановна

Отец ребёнка: Самодуров Андриан Сергеевич

Рождение ребёнка
30.01.1906

Дочь: Сорокина (Самодурова) Анна Андриановна

Отец ребёнка: Самодуров Андриан Сергеевич

Ломово, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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