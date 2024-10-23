Самодурова Самодурова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самодуров Игнат Андрианович
Отец ребёнка: Самодуров Андриан Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самодурова Елизавета Андриановна
Отец ребёнка: Самодуров Андриан Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самодуров Михаил Андрианович
Отец ребёнка: Самодуров Андриан Сергеевич
Рождение ребёнка
15.02.1903
Дочь: Шестопалова (Самодурова) Евдокия Андриановна
Отец ребёнка: Самодуров Андриан Сергеевич
Рождение ребёнка
30.01.1906
Дочь: Сорокина (Самодурова) Анна Андриановна
Отец ребёнка: Самодуров Андриан Сергеевич
Ломово, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно