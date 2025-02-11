Балась Марина Игнатьева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Балась Марина Игнатьева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно, Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область

Дети
Балась (Баласов) Семен1922 г.р.
Щетинкина (Балась) Марина Федоровна29.12.1928 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Балась (Баласов) Семен

Отец ребёнка: Балась Федор Дмитриевич

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область

Рождение ребёнка
29.12.1928

Дочь: Щетинкина (Балась) Марина Федоровна

Отец ребёнка: Балась Федор Дмитриевич

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область

Смерть
Неизвестно
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область

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