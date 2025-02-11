Балась Марина Игнатьева
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно, Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Дети
Балась (Баласов) Семен1922 г.р.
Щетинкина (Балась) Марина Федоровна29.12.1928 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Балась Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
29.12.1928
Дочь: Щетинкина (Балась) Марина Федоровна
Отец ребёнка: Балась Федор Дмитриевич
Смерть
Неизвестно