Рогачкова Анастасия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1929
Дата смерти?.08.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1955
Сын: Рогачков Алексей Степанович
Отец ребёнка: Рогачков Степан Иванович
Рождение ребёнка
02.03.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рогачков Степан Иванович
Рождение ребёнка
1958
Сын: Рогачков Михаил Степанович
Отец ребёнка: Рогачков Степан Иванович
Рождение ребёнка
1962
Сын: Рогачков Сергей Степанович
Отец ребёнка: Рогачков Степан Иванович
Смерть
?.08.1998