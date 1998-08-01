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Рогачкова Анастасия Сергеевна

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1929

Дата смерти

?.08.1998

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Мысякин Сергей Григорьевич

Мать: Мысякина Пелагея Фёдоровна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогачков Степан Иванович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.04.1955

Сын: Рогачков Алексей Степанович

Отец ребёнка: Рогачков Степан Иванович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
02.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рогачков Степан Иванович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1958

Сын: Рогачков Михаил Степанович

Отец ребёнка: Рогачков Степан Иванович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1962

Сын: Рогачков Сергей Степанович

Отец ребёнка: Рогачков Степан Иванович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
?.08.1998
Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

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