Весельева Татьяна Сидоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874
Дата смерти22.11.1967
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: Сидор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.04.1902
Отец ребёнка: Весельев Алексей Константинович
Рождение ребёнка
24.04.1904
Сын: Весельев Семен Алексеевич
Отец ребёнка: Весельев Алексей Константинович
Рождение ребёнка
15.11.1906
Сын: Весельев Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Весельев Алексей Константинович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Трухачева (Весельева) Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Весельев Алексей Константинович
Рождение ребёнка
Около 1910
Отец ребёнка: Весельев Алексей Константинович
Рождение ребёнка
15.12.1914
Дочь: Кудрявцева (Весельева) Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Весельев Алексей Константинович
Смерть
22.11.1967