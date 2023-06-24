Весельева Татьяна Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВесельева Татьяна Сидоровна

Весельева Татьяна Сидоровна

Место рождения

Мастюгино, Острогожский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

22.11.1967

Пол

Женский

Добавил:

ИЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Сидор

Мать: не указана

Мастюгино, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Весельев Алексей Константинович

Рождение ребёнка
05.04.1902

Сын: Весельев Егор Алексеевич

Отец ребёнка: Весельев Алексей Константинович

Рождение ребёнка
24.04.1904

Сын: Весельев Семен Алексеевич

Отец ребёнка: Весельев Алексей Константинович

Рождение ребёнка
15.11.1906

Сын: Весельев Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Весельев Алексей Константинович

Мастюгино, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Трухачева (Весельева) Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Весельев Алексей Константинович

Мастюгино, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Весельев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Весельев Алексей Константинович

Рождение ребёнка
15.12.1914

Дочь: Кудрявцева (Весельева) Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Весельев Алексей Константинович

Смерть
22.11.1967
Мастюгино, Острогожский муниципальный район, Воронежская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.