Весельев Алексей Константинович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872
Дата смерти10.09.1935
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: Весельев Константин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.04.1902
Мать ребёнка: Весельева Татьяна Сидоровна
Рождение ребёнка
24.04.1904
Сын: Весельев Семен Алексеевич
Мать ребёнка: Весельева Татьяна Сидоровна
Рождение ребёнка
15.11.1906
Сын: Весельев Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Весельева Татьяна Сидоровна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Трухачева (Весельева) Параскева Алексеевна
Мать ребёнка: Весельева Татьяна Сидоровна
Рождение ребёнка
Около 1910
Мать ребёнка: Весельева Татьяна Сидоровна
Рождение ребёнка
15.12.1914
Дочь: Кудрявцева (Весельева) Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Весельева Татьяна Сидоровна
Смерть
10.09.1935