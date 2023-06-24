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Весельев Алексей Константинович

Место рождения

Мастюгино, Острогожский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

10.09.1935

Пол

Мужской

Добавил:

ИЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Весельев Константин

Мать: не указана

Мастюгино, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Весельева Татьяна Сидоровна

Рождение ребёнка
05.04.1902

Сын: Весельев Егор Алексеевич

Мать ребёнка: Весельева Татьяна Сидоровна

Рождение ребёнка
24.04.1904

Сын: Весельев Семен Алексеевич

Мать ребёнка: Весельева Татьяна Сидоровна

Рождение ребёнка
15.11.1906

Сын: Весельев Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Весельева Татьяна Сидоровна

Мастюгино, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Трухачева (Весельева) Параскева Алексеевна

Мать ребёнка: Весельева Татьяна Сидоровна

Мастюгино, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Весельев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Весельева Татьяна Сидоровна

Рождение ребёнка
15.12.1914

Дочь: Кудрявцева (Весельева) Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Весельева Татьяна Сидоровна

Смерть
10.09.1935
Мастюгино, Острогожский муниципальный район, Воронежская область

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