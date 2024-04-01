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Тараненко Михаил Иванов

Место рождения

Полтавской Губернии, Кременчугского уезда, с. Пъсок?

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Тараненко Иван Алексеев

Мать: Тараненко 1 Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тараненко Фекла Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Тараненко Филип Михайлов

Мать ребёнка: Тараненко Фекла Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: (Тараненко) Екатерина Михайлова

Мать ребёнка: Тараненко Фекла Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Тараненко Михаил Михайлов

Мать ребёнка: Тараненко Фекла Яковлева

Рождение ребёнка
Около ?.03.1858

Дочь: (Тараненко) Варвара Михайлова

Мать ребёнка: Тараненко Фекла Яковлева

Смерть
Неизвестно

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