Тараненко Михаил Иванов
Место рожденияПолтавской Губернии, Кременчугского уезда, с. Пъсок?
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: Тараненко Иван Алексеев
Мать: Тараненко 1 Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тараненко Фекла Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1846
Мать ребёнка: Тараненко Фекла Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: (Тараненко) Екатерина Михайлова
Мать ребёнка: Тараненко Фекла Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Тараненко Михаил Михайлов
Мать ребёнка: Тараненко Фекла Яковлева
Рождение ребёнка
Около ?.03.1858
Дочь: (Тараненко) Варвара Михайлова
Мать ребёнка: Тараненко Фекла Яковлева
Смерть
Неизвестно