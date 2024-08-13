Тужик Ануфрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тужик Ануфрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тужик Луца Ануфриевна

Мать ребёнка: Тужик Федора

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тужик Федора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тужик Нестор Ануфриевич

Мать ребёнка: Тужик Федора

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Тужык Арина Ануфриевна

Мать ребёнка: Тужик Федора

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Петрукович (Тужик) Домна Ануфриевна

Мать ребёнка: Тужик Федора

Смерть
Неизвестно

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