Тужик Ануфрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тужик Луца Ануфриевна
Мать ребёнка: Тужик Федора
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тужик Федора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тужик Федора
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Тужык Арина Ануфриевна
Мать ребёнка: Тужик Федора
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Петрукович (Тужик) Домна Ануфриевна
Мать ребёнка: Тужик Федора
Смерть
Неизвестно