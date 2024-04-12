Тужык Арина Ануфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тужык Арина Ануфриевна

Место рождения

Доброславка, Пинский район, Брестская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

11.01.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Доброславка, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Тужык Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Тужык Алексей Игнатьевич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Тужик Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Тужык Алексей Игнатьевич

Рождение ребёнка
1937

Сын: Тужик Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Тужык Алексей Игнатьевич

Рождение ребёнка
08.06.1943

Дочь: Маришина Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Тужык Алексей Игнатьевич

Блонь, Пуховичский район, Минская область
Смерть
11.01.1978
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