Тужык Арина Ануфриевна
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти11.01.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Тужык Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Тужык Алексей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Тужык Алексей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Тужык Алексей Игнатьевич
Рождение ребёнка
08.06.1943
Дочь: Маришина Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Тужык Алексей Игнатьевич
Блонь, Пуховичский район, Минская область
Смерть
11.01.1978